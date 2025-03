Inter-news.it - Van Persie: «Feyenoord in ottima forma. Inter, non vedo l’ora!»

Vanha da poco terminato la conferenza stampa alla vigilia di, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. CONFERENZA STAMPA VAN– VIGILIA DICome hai vissuto le partite precedenti delin Champions League?A casa davanti la TV. Quando abbiamo visto il gol contro il Milan abbiamo fatto un salto in aria! Un momento meraviglioso per il. Come giocatore, la cosa più importante è mantenersi ine fare bene in campo. Come tecnico devi gestire tutti questi processi contemporaneamente e ti trovi in ??molti mondi diversi nello stesso giorno.Situazione difficile in Eredivisie, ma in Champions League c’è un’aria magica. Come te lo spieghi?Giocare contro il Bayern Monaco è magia. Questa è la magia del De Kuip.