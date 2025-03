Inter-news.it - Van Persie e i due dubbi per Feyenoord-Inter: riflessioni sulle corsie

Come Inzaghi anche Vandovrà sciogliere qualcheo in vista di. L’allenatore olandese riflettedueolandesi.ASSENZE – Sia Robin vanche Simone Inzaghi sono alle prese con tantissimi infortuni. Se il tecnico dell’ha un solo esterno su cinque a disposizione, l’allenatore olandese, subentrato da poco, ha addirittura quindici assenze: Justin Bijlow, Gernot Trauner, Facundo González, Jordan Lotomba, Bart Nieuwkoop, In-beom Hwang, Quinten Timber, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Antoni Milambo e Calvin Stengs. Insomma, inmancheranno diversi protagonisti sia da una parte che dall’altra. Come riferiscono dall’Olanda, vanha qualcheo di formazione in particolare per quanto riguarda le due. L’ex grande attaccante di Arsenal e Manchester United ha parlato in conferenza stampa rivelando di come a destra potrebbe esserci una mossa a sorpresa.