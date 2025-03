Internews24.com - Van Persie a Sky: «Inter forte in tutti i reparti, un giocatore da togliergli? Ne sceglierei tanti, ecco cosa servirà domani»

di RedazioneL’allenatore del Feyenoord, Robin Van, ha detto la sua alla vigilia del match di Champions League contro l’venuto ai microfoni di Sky Sport poco prima di presentarsi in conferenza stampa, il tecnico del Feyenoord, Robin Van, ha presentato così la gara disera in Champions League contro l’di Simone Inzaghi.SENSAZIONI – «Questa è la mia prima settimana da allenatore del Feyenoord, le sensazioni sono molto positive. Sarà un periodo complicato, avremo tante partite, ma i giocatori stanno dimostrando che sono pronti».L’PARTE FAVORITA? – «E’ molto, hanno subito solo un gol in Champions fin qui, il loro modo di difendere è molto positivo ma sono anche molto bravi ad attaccare gli spazi. Sono queste le principali minacce, per noi sarà importante avere coraggio.