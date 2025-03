Ilgiorno.it - Valpalot Ski, morto un lavoratore. Revocati i domiciliari ai titolari

Leggi su Ilgiorno.it

Sono tornati in libertà Silvano Sorio e Nicoletta Merighetti, idiSki arrestati lo scorso 24 gennaio con l’accusa dell’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro del collaboratore Angelo Frassi. Il gip ha accolto la richiesta dell’ex difensore, l’avvocato Giacomo Maj, e ha revocato i, ritenendo siano venute meno le esigenze cautelari (nello specifico l’inquinamento probatorio). Frassi, 67enne di Pisogne, era caduto da un palo dello skilift facendo un volo di 7 mentri, sul quale si era arrampicato senza imbragatura né casco per sistemare un blocco dell’impianto, ma per l’accusa gli indagati - nell’inchiesta è coinvolto anche un dipendente della società - avrebbero inscenato un malore così da evitare guai. Marito e moglie, lui direttore tecnico e allenatore, lei slalomista nazionale, in sede di interrogatorio di garanzia avevano scelto la linea del silenzio.