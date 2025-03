Biccy.it - Valerio Scanu: “Mi ha impedito di mettere piede a Mediaset”

Nell’aprile del 2017si è lasciato andare ad uno sfogo e in una lettera (qui per leggerla) ha scritto una frase che non è piaciuta affatto a Maria De Filippi. Proprio quella lettera è costata una querela al cantante di Per Tutte Le Volte Che: “Se mi è arrivata una denuncia da Maria De Filippi? Sì. E com’è andata a finire? Da un lato bene, perché il caso è stato archiviato e non sono stato riconosciuto colpevole di diffamazione. Dall’altro, meno bene, perché da quel momento dubito che Maria abbia ancora molta simpatia per me. Ho comunque cercato di ricucire i rapporti. Quando è venuto a mancare Maurizio Costanzo, le ho scritto a un vecchio indirizzo email che avevo, ma non so se il mio messaggio le sia mai arrivato. Alla fine, per me queste cose vanno oltre: tra me e Maria c’è stata un’amicizia sincera e un affetto vero.