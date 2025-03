Lanazione.it - Valerio Mastandrea da tutto esaurito, anteprima del suo film all’Eden

Arezzo, 4 marzo 2025 – Arriva un'al cinema Eden di via Guadagnoli ad Arezzo del«Nonostante». Domenica 9 marzo alle 15,45 e alle 16 il regista e attoresarà presente in sala per introdurre l’del suo ultimoe l’evento è già sold out. Nonostante, ildiretto da, racconta una storia che ha luogo in un ospedale. Il protagonista è un paziente ricoverato già da un po’ di tempo e le sue giornate trascorrono seguendo una routine ben precisa che in fondo gli piace molto. Ricoverato ormai da diverso tempo, lì dentro ha trovato una dimensione sicura, lontana dal trambusto e dagli imprevisti della vita là fuori, zero responsabilità e nessun problema. Vive la sua condizione con rassegnazione scambiandola per libertà. Ma quando un giorno arriva una nuova persona viene ricoverata nel suo reparto, la sua tranquilla routine cambia.