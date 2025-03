Valentino Rossi-Marquez pazzesco in MotoGP | di nuovo contro

Leggi su Sportface.it

Pere Marcsi riapre una rivalità per diversi anni sopita: lali mette diunol’altroUn duello epocale, due dei piloti più vincenti dellaunol’altro.Marcè rivalità che diventa storia, fame di vittoria che si trasforma in leggenda.Lo è diventato il Dottore con i suoi nove titoli mondiali, con la capacità di restare al vertice del motociclismo per un quarto di secolo, di diventare anche un coltivatore di talenti con la sua Academy che ha cresciuto numerosi piloti attualmente in griglia di partenza.Potrebbe diventare leggenda, se non lo è già, anche Marc, tornato a ruggire dopo gli anni complicati a causa dell’infortunio di Jerez nel 2020. Il primo acuto dello spagnolo nel Mondiale 2025 è stato di quelli che fanno rumore.