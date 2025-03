Valentina Parisse esce la power ballad ‘Asteroide’ in attesa del nuovo EP

Leggi su Funweek.it

Venerdì 7 marzoAsteroide, ilsingolo di, che sarà disponibile sia sulle piattaforme digitali sia per la programmazione radiofonica. Pubblicato dalla label indipendente LAB e distribuito da ADA/Warner, il brano è un assaggio dell’EP ‘VP’– iniziali dell’artista – che vedrà la luce a fine mese.“È il punto di partenza di questo percorso – racconta l’artista – e nasce da una storia personale. L’Asteroide è simbolo di qualcosa di totalmente inaspettato e inarrestabile che arriva all’improvviso nella vita così come accade per le emozioni che ci esplodono forte nel petto, dalle quali non ci si può nascondere”.Cover da Ufficio StampaIl team dietro Asteroide vede alla co-produzione nientemeno che il cinque volte vincitore del Grammy Chris Lord Alge insieme a GRND e Gianni Pollex.