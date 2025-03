Vada a fan***o la pacata reazione di Wanna Marchi all’arresto della figlia davanti all’inviato del Tg3 – Il video

Leggi su Open.online

È sicuramente un eufemismo dire chenon abbia preso bene gli arresti domiciliariStefania Nobile, indagata insieme all’ex compagno Stefano Lacerenza per un presunto giro di droga e prostituzione gestito dai due (e da un terzo, factotum) intorno al locale milanese «La Gintoneria». Rintracciata a casa sua da un inviato del Tg3, la ex regina delle televendite (non indagata) non le ha mandate a dire: «a fanculo.via,via», si sente urlare mentre le telecamere del telegiornale inquadrano una scena confusa, in cui sembra chesi stia allontanando chiudendosi alle spalle una porta. Un incontro sicuramente non all’insegna dell’educazione, come già aveva anticipato il giornalista nel servizio: «La madre ci accoglieva combattiva come sempre». Stefania Nobile e Stefano Lacerenza sono indagati con le accuse di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamentoprostituzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.