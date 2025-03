Juventusnews24.com - Vaciago punge: «Quindi non era una follia chiedersi il perché delle panchine di Thuram. Dico questo sulla partita della Juve»

di RedazionentusNews24post-Verona: le dichiarazioni del direttore di Tuttosport dopo la vittoria dei bianconeriSu Tuttosport, il direttore Guidoha commentato così–Verona. Le sue dichiarazioni.– «non era unaKhephrenfosse rimasto in panchina in cinqueultime otto partite. Lantus ha incarnato il dinamismo, la tecnica e la ferocia del francese. E il pensiero va alla sciagurata eliminazione contro l’Empoli e nelle teste di milioni dintini plana un veemente: ‘Ma ci voleva tanto?’. Sì, ci voleva tanto a giocare come lantus ha giocato ieri?».Leggi suntusnews24.com