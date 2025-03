Ilfattoquotidiano.it - Vacanze di primavera sul modello inglese, l’idea dell’assessora emiliana. Studenti critici: “Prima discussione su situazione scuole”

Anche in Italia,o poi, potrebbe arrivare nellela cosiddetta “spring break”anglosassone e Nord Europa, cioè la pausa didattica tra Natale e Pasqua. Come? Prolungando la scuola a giugno e settembre.A proporre questoè Isabella Conti, neo assessora all’Istruzione della Regione Emilia Romagna. E qui va fatta subito una premessa. Conti, parlando con IlFattoquotidiano.it, precisa subito: “Non partirà il prossimo anno. Non sarà nulla di calato dall’alto ma, insieme ad una serie di altre misure messe in campo per la Scuola, ho intenzione di aprire un tavolo con i sindacati, con le famiglie, con gli imprenditori del turismo e altri soggetti per condividere un percorso che porti la nostra regione ad essere apripista sul cambiamento del calendario scolastico”.L’ex sindaca di San Lazzaro di Savena non ha intenzione di fare speculazioni su questa proposta.