Lanazione.it - Usi civici, sorteggiati i rappresentanti della montagna. Ecco i nomi di coloro che dovranno esprimersi

Sono statidelle frazioniche saranno chiamati ad esprimere il proprio parere favorevole o contrario all’ipotesi di accordo tra Comune ed Henraux sugli usi. La Commissione speciale di rappresentanza è stata imposta nel luglio scorso con ordinanza del giudicecorte di appello di Roma sezione speciale usinel procedimento giudiziario che da anni vede in ballo il futuro del Monte Altissimo. La Regione, su estrazione, ha quindi proceduto a ufficializzare idei portavoce delle varie frazioni montane che presenteranno in aula la posizione di ogni borgo: per Azzano Antonio Folini, per Basati Alessandro Domenici, per Fabbiano Sara Galleni, per Giustagnana Maurizio Santini e per Minazzana Mattia Roberto Klepser.