Lapresse.it - Usa, Trump promette stop a finanziamenti per scuole che permettono proteste illegali

“Tutti ifederali si fermeranno per qualsiasi college, scuola o università che permetta“. È quanto scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald. “Gli agitatori saranno imprigionati e/o rimandati permanentemente nel Paese da cui provengono. Gli studenti americani saranno espulsi definitivamente o, a seconda del reato, arrestati. Niente maschere! Grazie per la vostra attenzione a questo problema” aggiunge