Tpi.it - Usa: Trump minaccia di tagliare i fondi a scuole e università che consentono “proteste illegali”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, hato ditutti i finanziamenti federali alle, ai college e alleche”, un’espressione usata più volte in campagna elettorale dal magnate repubblicano per riferirsi alle manifestazioni filo-palestinesi scoppiate in alcuni campus contro la guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.“Tutti i finanziamenti federali cesseranno per qualsiasi college, scuola oche consenta”, ha annunciatosul suo social Truth. “Gli agitatori saranno imprigionati e / o rimandati definitivamente nel Paese di provenienza”, ha aggiunto. “Gli studenti americani saranno espulsi definitivamente o, a seconda del crimine, arrestati”, ha concluso il presidente Usa.Infineha lanciato un appello: “NO MASKS! (letteralmente: Niente maschere!)”.