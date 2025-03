361magazine.com - USA, Trump attacca Zelensky e sospende gli aiuti militari all’Ucraina

L’annuncio del Presidente AmericanoDopo il discusso incontro al Pentagono, tra il Presidente Donalde quello dell’Ucraina, Volodymyrgli americani hanno sospeso tutti gli attuali.A riportarlo è stata Blommberg: secondo quanto di apprende, la posizione dinon cambierà finché non vedrà in Kiev segnali di volontà forti nei confronti della pace.Sono in pausa quindi gli, che attualmente non sono in Ucraina, incluse le armi in transito e quelle nelle aree di transito in Polonia, mette in evidenza l’agenzia Bloomberg.Leggi anche: Il Ministro Tajani su: “Le parole dell’amministrazione USA sono forti”Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, contestato nel weekend, si è comunque detto fiducioso chepossa cedere e accattare i colloqui di pace con la Russia.