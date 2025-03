Usa il portavoce del dipartimento della Salute si è dimesso improvvisamente dopo uno scontro con Kennedy Jr

Leggi su Open.online

unocon il segretario dele dei Servizi Umani, Robert F.Jr., ilprincipale Thomas Corry si è. È quanto rivela Politico che cita due persone informate dei fatti. La sua uscita avviene solo due settimanel’insediamento come assistente segretario per gli affari pubblici, e sembra essere stata il risultato di un conflitto interno con il Segretario Robert F.Jr. e la sua vice, Stefanie Spear, sulla gestione dele la risposta a una crescente epidemia di morbillo in Texas, che ha colpito almeno 146 persone e causato la prima morte da morbillo negli Stati Uniti in dieci anni.Cosa c’è dietro le dimissioniCorry ha confermato le dimissioni su Linkedin. «Voglio annunciare ai miei amici e colleghi che venerdì scorso ho annunciato le mie dimissioni con effetto immediato», ha scritto senza precisare il motivo reale del suo addio.