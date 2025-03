Uruguay disconosce Maduro e Gonzalez

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.11 L'cambia la sua posizione in merito al Venezuela, non riconoscendo né Nicolasné Gonzlez Urrutia come presidenti del paese sudamericano. Lo ha chiarito Mario Lubetkin, il nuovo ministro degli Affari Esteri uruguaiano nel governo di centrosinistra del pre sidente Yamand Orsi, secondo quanto riporta il sito del quotidiano spagnolo El Mundo. "Non riconosciamo né a Madu ro, né al presidente che ha affermato di aver trionfato secondo i verbali che ha mostrato su internet", ha detto il cancelliere.