Ursula Von der Truppen in cerca dei fondi per armare l' Europa

Oggi è il giorno in cui la presidente della Commissione europeavon der Leyen informerà i 27 Paesi dell'Unione sul piano di riarmo dell'. «Sto preparando intensamente il Consiglio europeo insieme al presidente Antonio Costa. E in effetti domani informerò gli Stati membri, con una lettera, sul piano di riarmo dell'» ha spiegato l'inquilina di Palazzo Berlaymont in vista del vertice Ue straordinario di giovedì 6 marzo. «Abbiamo bisogno - ha proseguito von der Leyen - di un massiccio aumento della difesa, senza dubbio vogliamo una pace duratura, ma una pace duratura può essere costruita solo sulla forza e la forza inizia con il rafforzamento di noi stessi. Questo è lo scopo del piano che presenterò agli Stati membri: l'riarmata» ha concluso la presidente. Il piano dovrebbe chiamarsi «Rearm Europe» e alcuni dettagli sono stati anticipati da von der Leyen parlando da Londra dopo il summit per l'Ucraina.