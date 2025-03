Quotidiano.net - Ursula von der Leyen lancia il Dialogo strategico per il futuro del settore siderurgico europeo

La presidente della Commissione europea,von der, ha presieduto questa mattina la prima riunione delsuldel, incaricando il vicepresidente Stephane Séjourné di presentare il 19 marzo il piano d'azione dedicato al comparto. In una nota l'Esecutivoanticipa che il piano d'azione affronterà una vasta gamma di questioni rilevanti per il, dalla sostenibilità della produzione alla risposta alle pratiche commerciali sleali e ingiustificate. Il piano dovrebbe promuovere inoltre misure a lungo termine che potrebbero sostituire al meglio le attuali misure di salvaguardia. "La nostra Unione Europea è stata costruita su una comunità del carbone e dell'acciaio. L'acciaio è ovunque, dall'energia eolica alla difesa. Ma i produttori di acciaio europei si trovano a un bivio, di fronte alle sfide della necessaria decarbonizzazione e a una concorrenza globale in parte sleale", ha commentato von der