Urban Impressionism”, la versione deluxe dell’album di Dardust

– Ph. Emilio TiniIl suo ultimo album ispirato all’architettura brutalista e all’o pittorico con 19 impressioni al pianoforteÈ fuori venerdì 7 marzo ladi, l’ultimo lavoro al pianoforte di, pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, artefice di uno stile personalissimo e innovativo in grado di ridisegnare i confini di classico e contemporaneo, creando da sempre atmosfere non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica.L’album, uscito l’8 novembre per Artist First e Sony Masterworks, è un lavoro che esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti in una sintesi che abbatte i confini tra le arti e unisce musica, pittura impressionista e architettura brutalista.Lasi arricchisce di 6 nuovi brani di cui 4 inediti, anticipati dalle recenti uscite di Pavane Floue e New York 17.