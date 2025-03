Biccy.it - Uomo raccoglie soldi per gli aerei del GF e scappa: “Chiamati i Carabinieri”

Sulla casa del Grande Fratello anche quest’anno continuano a volarecon messaggi più o meno bizzarri per i concorrenti. Ogni messaggio pare costi dai 1.200 ai 1.400 Euro e può contenere un numero massimo di caratteri. Le fan organizzano raccolte sui gruppi e poi fanno volare la loro flotta per supportare il gieffino che stanno idolatrando in quel momento. Peccato però che ogni tanto qualcuno faccia il furbetto e infatti il profilo ufficiale di Tommaso Franchi ha rivelato che unsarebbe sparito con un bottino di 5.200 Euro raccolti per quattrodedicati all’idraulico toscano.Unsparisce con idegliper Tommaso Franchi.Il team di Tommaso Franchi poco fa ha fatto sapere che sono anche stati: “Con estremo dispiacere dobbiamo comunicarvi una situazione spiacevole riguardante gliper Tommaso che ci è stata comunicata dalle Admin dei profili Fans di Tommaso Franchi.