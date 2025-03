Superguidatv.it - Uomini e Donne oggi anticipazioni registrazione: Tina spara acqua a Gemma

Leggi su Superguidatv.it

Cosa è accaduto asecondo ledellaodierna? Sfilate, liti, ma anche battaglie con pistole adCipollari ci ha preso gusto a bagnareGalgani. Cos’altro è accaduto? Ecco tutti i dettagli.vs, agguato conNegli studi Elios si sono registratenuove puntate di. Cosa possiamo anticiparvi in esclusiva? Ebbene vi sarà una nuova ed entusiasmante sfilata. Il tema? Sembra quello di un episodio, anzi uno dei più famosi episodi del medical drama Grey’s Anatomy ovvero: “Scegli me, prendi me, ama me“. Dite la verità questo tema non vi ricorda Meredith Grey e il suo Derek?+++ IN AGGIORNAMENTO +++