Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 4 03 25

Se io fossi una serial killer super sadica. e volessi far soffrire la mia vittima fino all’ultimo secondo, penso che la legherei ad una poltrona e la costringerei a guardare senza sosta le sfilate disenza mai poter distogliere lo sguardo.No, perché io nove volte su dieci cambio canale o nascondo la faccia dietro il monitor del pc, ma essere costretti a guardare tutto senza distogliere lo sguardo per l’imbarazzo sarebbe un qualcosa da cui non sono sicura riuscirei ad uscire nel pieno delle mie funzioni vitali.Ma vogliamo parlare della sfilata di Sabrina?NO, DICO, NE VOGLIAMO PARLARE????????Io sono ancora tramortita, vi giuro.A parte la spalcata di cosce davanti al parterre dei nonny che è un qualcosa per cui personalmente non uscirei più di casa per un periodo variabile dai 10 ai 15 anni, ma vogliamo parlare della scenetta con Giuseppe?Io vi giuro che se in quel momento invece di trovarmi nella scrivania di casa mi fossi trovata davanti ad un burrone, sarei saltata di sotto pur di togliermi quella scena dalla vista.