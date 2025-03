Superguidatv.it - Uomini e Donne, la sfilata di Gemma “Venere” e il gavettone di Tina | Video Witty Tv

Leggi su Superguidatv.it

in versione ““: ladella dama anon passa inosservata, ma il peggio arriva dopo quandodecide di farle un nuovosfila comeLadi: la dama ha deciso di ispirarsi alladel Botticelli facendo colpo. Non solo il parterre maschile ha apprezzato la dama in versione, manon le risparmia commenti.fa un”Poco dopodecide di sorprenderecon un nuovo. L’opinionista, durante ladi un’altra dama, raggiunge la Galvani lanciandole un secchio d’acqua addosso.Ecco iTv.