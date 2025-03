Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari: lei svela la verità

Leggi su Anticipazionitv.it

Dopo l’addio ae le indiscrezioni sulla fine della sua frequentazione conha deciso di fare chiarezza. L’ex tronista ha spiegato sui social il motivo per cui non ha condiviso foto con. Ha inoltre ribadito che la loro conoscenza sta continuando, smentendo le voci sulla fine della relazione. Il suo sfogo è stato diretto e sincero, con un messaggio rivolto a chi la critica senza conoscerla davvero.difende la sua sceltaha voluto chiarire perché ha deciso di abbandonare il trono per. “Stiamo passando per quelli che non siamo, sarei stata finta se fossi rimasta a fare la tronista. A me i ragazzi interessavano, perché erano dei bei ragazzi, ma nel momento in cui ho vistoho capito che per lui provavo un interesse maggiore” ha spiegato l’ex tronista.