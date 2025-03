Uno scudetto per 5 | il confronto tra l’Inter e le avversarie

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sembrava essere un testa a testa tra nerazzurri e partenopei. Invece la lotta per lovede spuntare nuovi possibili attori, infiammando la zona alta della classifica. Il pareggio di Napoli-Inter e dell’Atalanta regala l’opportunità a Juventus e Lazio di accorciare le distanze.Ci sono cinque squadre in otto punti. Guida la classificacon 58 punti, che fino all’87esimo stava staccando le dirette inseguitrici; tra queste proprio il Napoli, seconda a 57 punti, che acciuffa il pari contro gli uomini di Simone Inzaghi. Chiude il podio l’Atalanta, la quale fallisce la possibilità di portarsi a pari punti cone rimane a 55 punti. Seguono Juventus, quarta a quota 52, e Lazio, quinta con 50 punti.Calendario a, dunque, ha il fiato sul collo. Le dirette inseguitrici sono ad una distanza piuttosto ravvicinata, complice anche le opportunità di allungare negli scontri diretti non sfruttate da parte dei nerazzurri.