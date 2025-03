Ilrestodelcarlino.it - Unione dei Comuni. Sedici dipendenti andati in pensione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un augurio per la nuova fase di vita ma anche un sentito ringraziamento per gli anni di lavoro a servizio del Comune di Cesena e dell’deiValle Savio. Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e la presidente dell’Monica Rossi hanno incontrato iche nel 2024 hanno cessato il rapporto di lavoro con i due enti consegnando loro un attestato a nome della città e delle amministrazioni. "Ringraziamo tutti i– commentano il sindaco Lattuca e la presidente Rossi – per il prezioso lavoro svolto e per l’impegno profuso negli anni di servizio. La qualità dei servizi erogati da un ente nasce anche dall’impegno e dalla dedizione di ciascuno di loro. Rinnoviamo dunque la nostra gratitudine augurando a tutti loro una buona nuova fase di vita. I traguardi raggiunti dai rispettivi enti per la nostratà e per tutti i cittadini sono il frutto del lavoro svolto da ciascuno, oltre che delle azioni e delle politiche intraprese.