Unicredit, quattro anni da record . Il titolo guadagna il 560 per cento. Ops Bpm, Orcel a Palazzo Chigi

Crescere, crescere, crescere. E da quando, nel gennaio del 2021, Andreaha assunto l’incarico di amministratore delegato di, si può dire che l’obiettivo è stato più che raggiunto. Un dato per tutti: dal suo insediamento ad oggi ilha registrato una super-performance del 560%. E oggi viaggia stabilmente oltre i 50 euro. Classe 1963, romano di nascita ma cittadino del mondo, come ama definirsi,ha incassato risultati dopo risultati. Negli ultimi, l’utile netto diè passato da 1,9/2,4 miliardi a 8,5/9,3 miliardi, c’è stato un aumento della capitalizzazione di mercato, da 17 miliardi a circa 60 miliardi (74 miliardi di euro a febbraio 2025), pari al +235% rispetto alla media dei peer e al +91% rispetto al secondo peer in classifica. Inoltre, c’è stato forte track-di distribuzioni agli azionisti, oltre 26 miliardi nel periodo 2021-2024, mantenendo un "CET1 ratio leader" del 15,9% a 24 ann, con oltre 6,5 miliardidi capitale in eccesso.