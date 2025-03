Anteprima24.it - “Un’Estate da Belvedere”, il 13 luglio a Caserta arriva Lucio Corsi

Tempo di lettura: 2 minutiDopo il grande successo riscosso alla 75° edizione del Festival di Sanremo, dove ha partecipato in gara per la prima volta classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”,annuncia un nuovo concerto in Campania. Domenica 13il cantautore toscano si esibirà aldi San Leucio, a, alla decima edizione di “da”. Il festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di, in programma tra giugno e settembre in due luoghi iconici della città.I biglietti per assistere al concerto disono già disponibili su Ticketone, Go2 e nei punti vendita autorizzati.