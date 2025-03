Quifinanza.it - Un’auto nuova costa 30mila euro, con i dazi di Trump arrivano altri aumenti

Entrano in vigore oggi idegli Stati Uniti nei confronti di Canada e Messico; una decisione che potrebbero scatenare un effetto domino sull’intero settore automotive, con conseguenze dirette anche sulle automobili e sui componenti venduti in Italia. Già adesso per comprare un autoun italiano dovrebbe spendere cifre molto alte, ma secondo Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha elaborato alcune stime sui potenziali impatti delle nuove tariffe sulle merci previste dal governo americano, la situazione potrebbe peggiorare col tempo.Quantocomprare un autoNel 2024, il costo medio divettura in Italia ha superato i, registrando un incremento record del 43% rispetto al 2019. Questo aumento esponenziale, che è stato influenzato anche dagli effetti del Covid e dalle sfide globali, rischia ora di essere ulteriormente aggravato dalle politiche protezionistiche degli Stati Uniti, che potrebbero scatenare unaimpennata dei prezzi.