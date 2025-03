Ilfattoquotidiano.it - Un’ambulanza di cartapesta per la disastrata sanità lucana: “Carenza di medici? Ci siamo noi”

A Carnevale ogni scherzo vale. Tra i carri allegorici allestiti ad Agromonte, un piccolo paese del Sud della Basilicata, spunta una ambulanza (‘Agrolanza’) con la scritta ‘di? Ci pennoi’, uno sfottò per ironizzare sul dramma delle aree interne afflitte dal numero esiguo didi base, nonché il disastro dellana territoriale. Il recente rapporto ‘Sistema di Garanzia 2023’ del Ministero della Salute sui LEA-Livelli Essenziali delle prestazioni sanitarie pone la Basilicata al quintultimo posto.E pensare che Vito Bardi, il presidente della Regione, al suo secondo mandato – nessuno se n’è accorto – in occasione della nomina del suo assessore allaCosimo Latronico che tra l’altro si occupa anche di politiche per la persona e Pnrr disse: “Il primo obiettivo inè il controllo della spesa.