Ilrestodelcarlino.it - Unahotels Ora regalati una storica Final Four

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E adesso ‘all-in’ sulla Basketball Champions League. La Pallacanestro Reggiana ha ripreso il cammino in Serie A esattamente dove e come l’aveva lasciato: vincendo. Prima della sosta per leEight e le nazionali, i biancorossi avevano espugnato Treviso e poi – al rientro dalle ‘vacanze’ – hanno disintegrato Sassari con una prova che ha confermato la solidità del gruppo. Con Winston in serata no al tiro, ma comunque capace di smazzare sei assist, la squadra di Priftis ha trovato altri protagonisti. Barford, Uglietti e Faried su tutti, ma nel complesso chiunque sia stato chiamato in causa ha dato il proprio contributo. Adesso che ci sono sei punti di vantaggio sul nono posto occupato da Venezia (26 a 20), la qualificazione ai playoff sembra una pura formalità. Reggio, infatti, ha già fatto suo anche il doppio confronto con Tortona (attualmente ottava a 22).