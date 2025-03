Lanazione.it - Una vasta esposizione di documenti. In viaggio tra pezzi rari e inediti

Compositore internazionale-popolare, Puccini. Un artista come nessun altro, osannato dalle platee di tutto il mondo e al contempo spesso “umiliato e offeso” dalla critica fino a qualche decennio fa. Proprio il successo planetario, l’aver fatto breccia nei cuori delle platee di ogni dove, gli costò la tremenda stroncatura del musicologo Fausto Torrefranca, che, nel 1912, nel saggio Giacomo Puccini e l’opera internazionale, accusò la musica di Puccini di smaccata e bassa commercialità. Le “chiusure”, chiamiamole così, andarono avanti a lungo. Si pensi che ancora nel 1956, alla vigilia del centenario della nascita, Joseph Kerman in Opera as Drama, libro edito a New York, giudicò il tessuto musicale delle opere pucciniane alla stregua di «banalità da caffè concerto». Poi, a partire dal centenario della nascita celebrato nel 1958, e ancor di più dagli anni Ottanta del secolo scorso, i rapporti tra l’opera pucciniana e la critica specializzata si incanalarono nell’alveo di giudizi critici più sereni e approfonditi, più meditati e motivati.