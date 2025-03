Sport.quotidiano.net - Una Signora ripartenza. Thuram e Koopmeiners, la Juve torna ai piani alti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con il 2-0 di ieri con il Verona sono diventate cinque le vittorie consecutive in campionato per lantus e, dal punto di vista della classifica, la distanza dal primo posto è di 6 punti e quella dal secondo di 5. Attenzione, però: sarebbe un clamoroso errore di prospettiva sostenere che il pur ottimo successo con l’Hellas, firmato dae dal redivivo(entrato solo nel finale), per i bianconeri, possa essere qualcosa in più che un risultato necessario a mantenere il +2 sulla Lazio in chiave quarto posto e, per quanto si possa sempre pensare a una svolta, sei mesi e mezzo di questanon invitano a voli pindarici. I ko in Champions e in Coppa Italia, del resto, sono ancora troppo vicini nel tempo per consentire di guardare le cose con la giusta distanza, e del resto anche ieri, pur dominando la gara per quasi tutto il tempo, lantus l’ha sfangata negli ultimi venti minuti grazie a un gol di Khephren, proprio quando tra i presenti iniziava a farsi strada la sensazione di essereti al periodo della pareggite.