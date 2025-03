Ilrestodelcarlino.it - Una sfilata a Parigi. La moda va in trasferta: "Dagli abiti alle scarpe, mossa scacciacrisi"

Unadel made in Marche all’ambasciata d’Italia aper promuovere le eccellenze del territorio in fatto di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori e per combattere la crisi dell’export. L’evento si chiama "Marche en mode" e andrà in scena giovedì prossimo nella sede dell’ambasciata italiana, nel cuore della capitale francese. Un pomeriggio con défilé d’eccezione per quattordici aziende selezionate sulle quaranta che avevano dato la propria disponibilità, davanti alla stampa di settore francese, presente nella capitale per la fashion week, la settimana dellache ha aperto i battenti ieri e che si concluderà martedì prossimo. Una vetrina per lae per il made in Marche, ma anche per il territorio e le sue eccellenze gastronomiche, come testimonia l’appuntamento con la stampa e gli invitati per l’apericena a tema tartufo che vedrà la presenza dello chef offidano Daniele Citeroni.