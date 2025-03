Ilgiorno.it - Una lunga scia di schianti: 6 velivoli precipitati negli ultimi 10 anni. Quasi sempre ultraleggeri

Pavia – La tragedia avvenuta domenica a Sannazzaro de’ Burgondi è l’ultima di una serie di non pochi precedenti. Tra gli incidenti arerei in provincia di Pavia, latotalità deicoinvolti sono, anche perché sono i più diffusi. E anche quello precipitato domenica verso mezzogiorno nel terreno agricolo vicino alla raffineria Eni di Sannazzaro era proprio un ultraleggero motorizzato, anche se all’apparenza simile a un elicottero: un “autogiro”, chiamato anche “girocottero” o “giroplano”, perché le pale sono mosse dalla forza del vento, con il rotore che gira dunque per autorotazione, mentre il motore genera una spinta in avanti. Il velivolo era di proprietà della vittima, Raffaele Mazza, 67enne di Lissone (Monza Brianza), imprenditore nel settore dei mobili, decollato dal campo volo di Senago, nel Milanese, diretto all’aviosuperficie di Mezzana Bigli.