Quotidiano.net - Una ‘Giornata nazionale del Buonumore’: la proposta della fondazione Guido Carli

Roma, 4 marzo 2025 – Il sorriso come cura e i grandi comici italiani mobilitati per un giorno all’anno nei reparti degli ospedali oncologici e nelle strutture sanitarie dedicate a chi soffre di disagio mentale. Ladi istituire una Giornata del Buonumore arriva dalla, in vistalezione agli studenti dell’attore e regista Carlo Verdone dal titolo “Comicamente etici. Com’è cambiato l’umorismo dagli Anni ’80 ad oggi”, in programma martedì 11 marzo 2025 alle ore 17.30 nell’Aula Magna Mario ArcelliLuiss. Romana Liuzzo, “aprire un varco alla speranza” “In Italia ogni anno le nuove diagnosi di tumore sono circa 390mila e i malati sono circa 3,7 milioni, il 6,2%popolazione”, sottolinea Romana Liuzzo, Presidentee nipote dello statista che fu GovernatoreBanca d’Italia e Ministro del Tesoro.