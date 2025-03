Lanazione.it - Una “cittadella” per l’area dell’ex Olivetti, non solo industria ma anche servizi e cultura

Massa, 4 marzo 2025 – Una variante perex-Synthesis era nell’aria da tempo. Le voci circolavano in città come nei corridoi di palazzo civico sin dall’anno dell’acquisizione delda parte degli imprenditori del marmo Gino Mazzi e Paolo Maiello. Una superficie fondiaria complessiva di oltre 92mila metri quadrati fra via Catagnina, via Oliveti, via Acquale e via Tinelli, di cui quasi 36mila ‘edificate’. Era l’inizio del 2021. Poche settimane dopo si rincorrevano le ipotesi del possibile arrivo all’interno deldi realtà come Decathlon e Leroy Merlin. Serviva una variante già all’epoca, per poter realizzare questa operazione. Ma il progetto non si era mai sviluppato davverose incontri e confronti ce ne sono stati. Alla fine del 2024 la proprietà Apuania Immobiliare Srl ha presentato all’amministrazione del Persiani-bis l’ipotesi progettuale da portare avanti.