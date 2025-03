Ilrestodelcarlino.it - Un video da Jovanotti prima di morire: addio Angelica, eri un raggio di sole

Pesaro, 4 marzo 2025 – Aveva comprato il biglietto per andare al concerto di, quello di domani sera alla Vitrifrigo Arena. E’ morta ieri, uccisa da una malattia che non le ha lasciato scampo. Aveva 29 anni e l’ultimo sorriso della sua vita gliel’ha regalato proprio, inviandole unla scorsa settimana che ha potuto vedere nel suo letto dell’ospedale di Muraglia. Si chiamavaFattorini, viveva a Marotta. I suoi amici si erano mobilitati quando avevano capito che le rimanevano pochi giorni di vita. Hanno fatto di tutto sperando di realizzare un suo sogno: farle incontrare non tanto il personaggio, ma Lorenzo, la persona. Hanno mandato mail a lui, alla manager, agli amici, a Gianni Morandi, ai giornali e a chiunque potesse intercedere per loro: “Ciao Lorenzo, ti scriviamo per raccontarti la storia di una nostra cara amica di 29 anni, una persona speciale che ti ammira tantissimo.