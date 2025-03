Ilgiorno.it - Un viaggio all’interno della realtà carceraria

"Con gli occhi sbarrati" è il progetto al quale la scuola secondaria di primo grado "Virgilio" ha aderito con le classi terza C e terza A. Si tratta di sensibilizzare e informare riguardo alla situazione delle carceri, che nel nostro Paese è molto grave e nonostante questo se ne sa poco e spesso se ne parla in modo inappropriato. Questo progetto si è sviluppato grazie all’aiuto di esperti, tra cui il regista del film: ''11 Giorni Tra Le Mura Del Carcere '', Nicola Sartori, suor Franca e suor Anna, portatrici delle loro diverse esperienze di volontariato. L’obiettivo degli incontri con questi esperti è stato appunto informarci su ciò che in effetti accade nelle carceri, in particolare sui problemi di quelle italiane: il sovraffollamento e la particolare concentrazione di immigrati. Dialogare con loro ci ha permesso di guardare ai carcerati come a delle persone, mentre la diffusa disinformazione li presenta come mostri, rozzi e crudeli.