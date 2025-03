Ilrestodelcarlino.it - Un supermarket della cocaina scoperto nel casolare abbandonato

Aveva creato una vera e propria base dello spaccio diin undi campagnae da lì si muoveva per smerciare droga nelle zone da lui controllate. Il florido mercato illecito non è sfuggito però agli occhi attenti dei carabinieri di Monte Urano che, negli ultimi tempi, hanno intrapreso un’importante operazione di sorveglianza del territorio, ponendo particolare attenzione sui luoghi e le aree più suscettibili al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Attraverso un’attenta pianificazione di interventi e servizi di osservazione meticolosi, i militari dell’Arma hanno operato per fornire risposte tangibili contro il traffico di stupefacenti sul territorio, colpendo in modo mirato le persone coinvolte. In tale quadro, nella serata dell’altrp ieri i carabinieri hanno portato a termine un’importante operazione di controllo e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, arrestando in flagranza di reato un pregiudicato marocchino di 24 anni, attualmente senza fissa dimora in Italia.