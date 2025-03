Anteprima24.it - ‘Un posto al sole’, trasferta torinese per le gemelle Cirillo

Tempo di lettura: 2 minutiÈ inper la prima volta a Torino una parte del cast di ‘Unal, la serie tv più longeva d’Italia, in onda tutti i giorni su Rai3 dal 1999 e, quindi, vicina al trentesimo compleanno. Da domenica scorsa fino a venerdì sono sotto la Mole le, interpretate da Gina Amarante, che per motivi personali si sono allontanate da Napoli creando scompiglio nella vita delle persone che hanno accanto. Ci sono anche la sorella maggiore Serena (Miriam Candurro), il marito Filippo (Michelangelo Tommaso) e Niko Poggi (Luca Turco). La regia delle giornate torinesi di Unal sole – prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli – sono affidate a Fabio Sabbioni, produttore creativo.Le scene – girate con il supporto di Film Commission Torino e con la collaborazione del Centro di produzione Rai di Torino – si spalmano su cinque episodi, in onda nei prossimi mesi (il 25 aprile quelle al Museo della Resistenza).