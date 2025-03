Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni UPAS: La corsa al microfono, Roberto pronto a sostituire Michele?

Leggi su Sbircialanotizia.it

La sparatoria che ha messo in pericolo la vita dinon lascia indifferenti i colleghi dell’emittente radiofonica dove il giornalista lavora. In particolare,(Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra deciso a non perdere tempo, valutando la possibilità dinel suo ruolo principale in radio. Un futuro incerto in radio Conbloccato in . L'articolo Unal: Laal? è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.