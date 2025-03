2anews.it - Un Posto al Sole, anticipazioni al 14 marzo: Michele operato d’urgenza

Leggi su 2anews.it

Unaldal 10 al 14vienein seguito alla sparatoria in ospedale. Rossella si accanisce per rianimare in tutti i modi suo padre e Fusco si dà alla fuga,ha un’esperienza fuori dall’ordinario di cui solo una misteriosa donna in ospedale sembra rendersi conto. A palazzo .