Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 5 marzo: Gagliotti con le spalle al muro, ma sarà davvero così?

Leggi su Movieplayer.it

Mentre l'indagine di Michele Saviani va avanti, Gennarosembraco leal?Ecco cosa vedremo nel prossimo episodio di Unal. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Unal, la soap opera di Rai 3. In questa puntata di mercoledì 5, Silvia chiederà a Michele di fare una scelta: Saviani infatti, non arretra nemmeno davanti alle minacce di Gennaro Galiotti, e lei è molto preoccupata. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel corso dell'episodio. Dove eravamo rimasti Nell'episodio precedente Alice era delusa da Vinicio per aver raccontato tutto al fratello: se lei gli aveva raccontato delle indagini di Michele, non era certo per esporre Michele Saviani a un pericolo. Nel frattempo, nonostante le intimidazioni di Gennaro