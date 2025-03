Iltempo.it - "Un ponte tra Roma e Bruxelles". Il piano della Casellati

«Ho avuto un incontro con il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, molto proficuo e abbiamo stabilito una sorta ditrasulla semplificazione normativa che porterà» il commissario «a, dove potrà interloquire con tutte le associazioni economiche di categoria, visto che il pacchetto che ha presentato riguarda soprattutto le piccole e medie imprese» e poi «ci sarà un tavolo tecnico formato da componenti del mio ufficio legislativo e da funzionariCommissione per un lavoro continuo sulla semplificazione normativa, quindi una vera rivoluzione perché abbiamo cambiato il metodo di lavoro» con «il confronto e il dialogo che avverrà a monte». Lo dice la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta, in un punto stampa aesprimendo «soddisfazione».