Un piano di messa in sicurezza per la strada di Bergiola franata

C’è il progetto per rimettere inil movimento franoso che ha interessato alcuni anni fa lavia, provocando anche un cedimento della carreggiata per ora ‘presidiato’ soltanto da transenne. L’intervento, che comporterà un costo di 55mila euro, è stato elaborato dall’ingegnere Ernesto Lorenzetti. Stando alla relazione geologica allegata, infatti, non si tratterebbe di un cedimento legato alla riattivazione del versante in dissesto ma alla mancanza di opere di regimazione idraulica. In pratica, secondo il professionista, la mancanza di una fossa per l’acqua a monte e delle giuste pendenze non consente di raccogliere adeguatamente le acque intercettate dalla carreggiata che quindi si riversano in modo incontrollato a valle della sedele favorendo il dilavamento del terreno e l’accentuazione dei fenomeni di cedimento.