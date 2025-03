Ilfattoquotidiano.it - Un Paese dipendente dagli antibiotici: Aifa illustra i numeri del consumo che rischia di far aumentare le infezioni mortali

Dovremmo prendere menoe invece l’Italia va indietro. L’ultimo rapporto dell’Agenzia del farmaco (), presentato a Roma, conferma la tendenza post-Covid: nel 2023, per il secondo anno di seguito, ildiè cresciuto, ha superato i livelli pre-pandemia ed è tornato sui valori di dieci, dodici anni fa. Con tutto ciò che significa in termini di proliferazione di batteri resistenti, molto allarmante soprattutto in ambito ospedaliero perché comportapotenzialmente. Aumenteranno anche quelle.mo “ancora più vittime – avverte l’– rispetto ai 12 mila decessi l’anno stimati in Italia dall’Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie”.Un morto europeo su tre si registra da noi. È la “pandemia silente” dell’antibiotico-resistenza: se non si inverte la tendenza nel 2050 sarà la prima causa di morte in Italia, superando le malattie cardiovascolari e i tumori.