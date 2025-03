It.insideover.com - Un mondo deglobalizzato? La scienza ci aiuta a immaginarlo

Sono trascorsi decenni da quando la narrazione dominante ha iniziato a parlare e a osannare la globalizzazione: ilsempre più interconnesso, un mercato unico globale, flussi di capitali, merci e persone in costante espansione. Ora, questa visione ottimistica sembra incrinarsi. Eventi recenti, dalla pandemia di COVID-19 alla guerra in Ucraina, unitamente alle tensioni geopolitiche crescenti, sembrano dirci che stiamo entrando in un’era di de-globalizzazione, o quantomeno di una globalizzazione ridimensionata (Haushofer J., Mulida R., Shapiro J.P., 2020).Cosa potrebbe significare tutto ciò per il futuro del nostro? La ricerca scientifica più recente ci offre spunti illuminanti per immaginare scenari plausibili. Uno studio pubblicato su Nature nel 2024, ad esempio, analizza le fragilità delle catene di approvvigionamento globali, evidenziando come la ricerca costante di efficienza e riduzione dei costi abbia creato sistemi estremamente vulnerabili a shock esterni al sistema stesso.