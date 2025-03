Un modello mediterraneo per l’IA | al via il 13 marzo a Napoli la terza edizione di Feuromed

Leggi su Ildenaro.it

Tracciare unper l’adozione e la governance dell’Intelligenza artificiale, con un’attenzione particolare all’innovazione e alla regolamentazione. Questo l’obiettivo delladi, il Festival Eurodell’Economia, in programma dal 13 al 15, al Centro Congressi della Università Federico II in via Partenope.Il programma dell’evento, promosso dal quotidiano l’Altravoce in collaborazione con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea e con il patrocinio del Comune di, della Regione Campania, e dell’Università degli studi di“Federico II” prevede tavole rotonde e dibattiti, con l’obiettivo di fornire soluzioni concrete e scenari di sviluppo per il sistema economico e istituzionale italiano.Il Festival sarà un punto di incontro per accademici, decisori politici e leader d’impresa impegnati nell’esplorare le potenzialità e le sfide dell’Intelligenza Artificiale nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei rapporti sociali e si articolerà in dieci sessioni tematiche, cui parteciperanno un relatore principale e tre-quattro discussant selezionati tra esperti e professionisti del settore.